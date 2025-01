Una cita llena de confesiones, piropos y como colofón, un pasional beso

Merci, de 71 años, se sinceraba nada más llegar a 'First Dates': "Cuando voy a un difunto, se levanta el muerto y se caga en mis muertos", comentaba, bromeando. Y es que esta soltera tiene mucho arte. Actualmente está jubilada, tiene tres hijos y cinco nietos y le contaba a Carlos Sobera que se quedó viuda de muy joven: "Después me volví a casar y me pusieron 'dos adornos' (cuernos)". Tras ello, lleva sola 18 años y en el programa de Cuatro espera encontrar a su media naranja "para convivir": "En el invierno hace mucho frío", bromeaba.