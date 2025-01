Una soltera muy directa sube la temperatura con su cita en 'First Dates': ''Soy muy apasionada y sexual''

Araceli, de 76 años, acude a 'First Dates' en busca de un hombre tan alegre como ella

Nuestra soltera cena con Manuel y ambos se han llevado muy, pero que muy bien

Araceli tiene 76 años, es ''cordobesa de pura cepa'' y llega a ‘First Dates’ con las cosas muy claras. Es viuda desde hace 12 años, tiene cuatro hijos, y aunque asegura que ha sido muy feliz porque ha tenido pareja durante diez años, cuenta que no funcionó porque él le sacaba 12 años.

Nuestra soltera asegura que lo más importante que tiene es su alegría, afirma que se levanta siempre contenta. Le encanta salir a pasear, ir a la playa, tomar el aperitivo y cantar, de hecho, le confiesa a Carlos Sobera que su sueño siempre ha sido ser cantante.

Busca a un hombre sencillo como ella y revela que si tiene pelo, mejor. Cenará con Manuel, un empresario jubilado de 77 años que ya ha pasado antes por 'First Dates' y que admite no saber por qué está soltero. Nada más verle entrar por la puerta del restaurante del amor, Araceli le ha cantado una copla que ha dejado a Manuel encantado.

Ambos se han gustado nada más verse y no han podido evitar sonreír ante la presencia del otro. Ya en la cena, nuestros solteros se han ido abriendo poco a poco y a Araceli le ha sorprendido mucho que Manuel haya estado soltero toda su vida.

Tras escuchar la historia de su cita, Araceli ha bromeado: ''¿Soltero y entero?'', y a él le ha entrado la risa: ''Entero no'', y ella ha continuado bromeando: ''No has tenido cargo de mujer ni hijos, así has juntado dinero'', y él, entre risas, lo negaba: ''No te creas''.

Nuestros solteros se han gustado tanto que han empezado a hacer planes de futuro juntos, paseos por la playa, disfrutar de su compañía, como ambos dicen, ''todo es probarlo'', y Araceli se ha mostrado muy optimista: ''Yo creo que entre nosotros podrá hacer feeling, no lo sé, no lo he probado todavía, es como los melones, hay que probarlos para ver si están buenos o no''.

Además, nuestra soltera ha subido la temperatura al hablar de sexo con su cita: ''Yo soy muy apasionada y muy sexual. No estoy como esas abuelas que no quieren nada, lo que se pueda. El sexo a la tercera edad muy reposado y muy bueno. Yo más que en la juventud''.

Manuel también se confesaba con Araceli: ''Hace tiempo que no lo hago. Cuando me embalo sé que puedo cumplir, pero tampoco esperes tirar cohetes porque la cosa no está ya para...ahora, que soy capaz de dejarte a gusto, eso sí'', y su cita no ha podido para de reír.

La decisión final

Después de una agradable cita en la que ha habido unos cuantos besos, Araceli y Manuel se han vuelto a ver las caras, pero esta vez para decidir si abandonar ‘First Dates’ juntos o separados.