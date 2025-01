Emi ha acudido a 'First dates' con el objetivo de encontrar a alguien que compartiera su forma de pensar , la cual ha definido como "diferente". No obstante, y a pesar de recibir críticas por ello, decidió romper con todos esos juicios y ser él mismo sin ninguna barrera. Es activista por los animales y el medio ambiente y trabaja recogiendo firmas contra la tauromaquia.

"No busco amor, soy amor", le ha dicho a Laura mientras esperaba a su cita. "A partir de que somos amor, dar y recibir es clave". Emi busca una relación abierta, fluir y no cerrarse a novio, pareja, novia, si no más bien una relación libre y sin compromisos.