Ariagne, de 40 años, casada y con hijos llegaba a 'First Dates' con las ganas de conocer a alguien para abrir su relación: "Estoy casada con un chico desde hace 18 años y tengo dos nenes, pero soy bisexual, quiero buscar algo que reinvente la relación ". Donde iba a conocer a Giselle, de 37 años y soltera con ganas de disfrutar del amor en libertad: "Hace tiempo tuve una 'trieja' y quiero volver a vivir ese sentimiento y esas emociones, no había ese compromiso".

Ariagne nos contaba más detalles de cómo lleva esto en su matrimonio: "Salí del armario con mi marido , le expliqué que también me gustan las mujeres y él lo entendió todo, me dijo: 'Adelante, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras". La que tiene claro que quiere encontrar a una chica que sea una cosa seria: Queremos abrir la relación y que entre ella . Los vínculos son consencuados por los dos, tuvimos una amiga, pero desgraciadamente se fue a Alemania a estudiar, convivimos con ella, todo normal"

Y que su marido ha preferido no venir al programa : "Los medios de comunicación le dan mucha vergüenza, me ha dado el poder a mí porque dijo que tengo buen criterio para elegir por los dos".

Ya en la mesa, mientras cenaban ambas. Giselle le dejaba claro que "ha estado con un chico y una chica, pero sin compromiso" y Ariagne se explicaba ante esto: "Se puede probar poco a poco cómo va, yo no soy posesiva, él tampoco lo es, me entiende y sabe que me gusta eso". Como también le confesaba que "es muy abierta en ese tema" y que "no le importa lo que piense nadie".