Aurelio, de 61 años , acudía a 'First Dates' , como se dice, de 'punta en blanco'. Este pescadero jubilado viene de Cantabria y está en un momento de su vida bastante disfrutón. En el amor no ha tenido mucha suerte que digamos. Lleva un tiempo solo y es por eso por lo está en el programa de Cuatro: quiere encontrar a su media naranja. Es una persona con muchos hobbies. De hecho, no cree que haya alguien que tenga más que él.

María confesaba que le gustaría que fuera cariñoso y en resumidas cuentas, "alguien normal". Al término de la cita, hemos vivido un momentazo cuando la soltera se daba cuenta de que Aurelio miraba a la camarera: "Oye. Que no mires a la rubia. Estás conmigo". "No no, no la he mirado. Ha sido ella que me ha mirado así como diciendo... y yo la he saludado", subrayaba Aurelio.