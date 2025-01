Las preguntas de Raquel a su cita: "¿Has hecho un trío?" o "¿Tú te has movido en el mundo homosexual?"

Raquel, de 48 años, es una empresaria de Madrid con un pensamiento muy liberal: "Creo que todas las personas somos personas y que nos podemos querer seamos de la condición que seamos. Mientras que tú te aceptes, todo el mundo te va a aceptar". Además, no es su primera vez en 'First Dates'. Hace un año acudió al programa de Cuatro y tras conocer a Paqui, mantuvo una relación con ella. Pero falleció por un ictus y esto supuso un tremendo bajonazo para la, ahora, soltera. Es por ello por lo que vuelve a 'FD', para hacerle un homenaje a Paqui, a quien conoció también en dicho restaurante.

Gael, de 61 años, pedía en su presentación una mujer que aceptase su condición de transexual. Y es que, tras nacer mujer, este soltero se casó, tuvo niños y mantuvo una vida plena con su exmarido. Pero fue en el momento en el que se divorció cuando Gael tomó la decisión de comenzar a ser él mismo. Desde ahí, no ha conseguido tener nada fructífero. Carlos Sobera no se creía la edad de Gael: "La madre que me parió. Necesito hablar con mi cirujano plástico ya", bromeaba el presentador.

Finalmente, Gael y Raquel se encontraban en la mesa del restaurante de 'First Dates' y se sentaban el uno frente al otro, dispuestos a conocerse al máximo. Una confesión de Gael iba a dejar a su cita completamente en shock e impactada: "Soy hombre trans, muy contento por haber tomado esta decisión". Raquel le preguntaba con cuántos años empezó y Gael desvelaba su edad: "Tengo 61 años".

Raquel, completamente en shock

"¡Guau! Madre. No me lo esperaba. No lo aparentas de verdad", aseguraba Raquel. El soltero añadía que empezó a ser transexual hace cuatro años y le contaba que tiene dos hijos. Gael, que se sentía comprendido en todo momento por su cita, le aseguraba que tenía desde mucho antes claro que quería ser transexual: "Desde que tengo uso de razón, desde chico". Por su parte, Raquel subrayaba que era bisexual.

Y llegaba el momento de una confesión un tanto dura para Raquel: le contaba que conoció una persona en el programa que se estaba haciendo la transición a mujer y con la que tuvo muchísimo feeling desde que la vio por primera vez. "Falleció el 28 de junio. La dio un ictus. Fue un poco traumático", cuenta Raquel, que le decía a su cita que había acudido allí precisamente por eso.

Raquel daba el pistoletazo de salida a un picante juego entre ambos, con preguntas como: "¿Has hecho un trío?". Y se abría como nunca: "He hecho lo que me ha apetecido. Yo he vivido. He sido más promiscua". Y le lanzaba otra pregunta: "¿Tú te has movido en el mundo homosexual?".