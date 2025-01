Santiago ha entrado al restaurante de ‘First Dates’ muy directo y dejando claro qué es lo que busca: “Soy una persona activa y a mi edad necesito sexo. Necesito divertirme y a una mujer que me atraiga. Para tener una relación, necesito que me ponga”, apuntaba.

Sin embargo, esa energía no ha sido suficiente para atraer a Santiago, que aseguraba que le gustan las mujeres “más jóvenes”: “Me gustan con el tipo más definido, que me motiven y me pongan para tener más pasión”.