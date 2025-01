Inés y Manuel se conocieron una noche de fiesta y este pidió a 'First Dates' poder tener una cita con ella

Nuestra soltera no se acordaba de él y se llevaba una sorpresa en nuestro restaurante

Se muestra tajante con su cita de ‘First Dates’ tras conocer su afición: “Me da un poquito de grima”

Manuel, de 53 años, conoció a Inés, de 52 años, un día de fiesta por Sevilla y no dudó en llamar a 'First Dates', sabiendo que ella estaba apuntada a nuestro programa para poder tener ese encuentro que tanto esperaba desde el día que se vieron por primera vez.

La cita de Manuel e Inés en 'First Dates'

“Una vez fui a Sevilla y estuvimos en un pub, me presentaron a una chica que se llamaba Inés, muy guapa ella, solamente nos presentaron y me gustó mucho, me dijeron que estaba apuntada a ‘First Dates’, que no tenía novio y llame al programa, a ver si nos podían juntar aquí para conocerla”, nos explicaba Manuel y nos daba más detalles: “Me gustó su físico, su forma de bailar y actuar, su sonrisa, la observaba cómo se comunicaba con los demás, es una chica que me gusta”

Nuestro soltero llevaba dos sobres en los que le ponía pistas a ella para ver si realmente se acordaba de él. Inés llegaba al restaurante y, antes de encontrarse con Manuel, recibía estos dos sobres. En el primero podía leer: ¿Qué pensabas el 24 de agosto por la noche? Pero ella no caía en esto: “No recuerdo nada ni a nadie especial”. Y abría el segundo: “Desde ese día, no he podido olvidarme de ti y por eso quiero tener una cita contigo”.

Tras esto, Inés se giraba y se encontraba con Manuel, pero no le recordaba: “No me acuerdo”. “Te vi y me gustaste mucho”, le decía él y ambos comenzaban a cenar y a conocerse poco a poco, donde confesaban sus intereses y lo que les llena en la vida. Donde él confesaba que siempre le ha gustado la espiritualidad en la naturaleza: "Como abarazarse a los árboles". Y se sinceraban de cómo sería un día perfecto en pareja.

Inés, en mitad de la cita afirmaba que algo recordaba del día que les presentaron y Manuel confesaba que "él se quedó con su cara". "Estaba predestinado que fuese aquí en nuestro programa", aseguraba ella. Y Manuel terminaba asegurando que de Inés le "ha gustado todo" y que "ha sido un flechazo total".

La decisión final