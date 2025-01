Álex, al ver que su cita viene con una muñeca: “No me veo con una persona que le guste eso”

Sergio, de su afición por las muñecas: “Se me ocurrió la idea, como hobby, de rehacerlas, transformarlas, ponerle pelo, hacerle el maquillaje, pestañas…”

Estalla en ‘First Dates’ por las constantes alusiones a su físico: “Aquí se ha terminado”

Álex y Sergio tuvieron sentimientos encontrados al conocerse por primera vez en ‘First Dates’. Sergio estaba encantado de conocer a su cita, pero el sentimiento de Álex no era recíproco.

Además, la afición con la que Sergio quiso sorprender a Álex no pareció funcionar mucho, más bien, todo lo contrario. El comensal se presentaba en ‘First Dates’ con una urna y, dentro, una muñeca.

“De pequeño me ha llamado la atención las muñecas, siempre he jugado con ellas, pero después de más grande empecé a coleccionarlas y eso. Entonces, la verdad, es que se me ocurrió la idea, como hobby, de rehacerlas, de transformarlas, ponerle pelo, hacerle el maquillaje, ponerle pestañas…”, explicaba mientras ponía encima de la mesa la urna con “Mónica Naranjo”.

Todo esto antes de que entrase Sergio, que, al ver a la muñeca encima de la barra y conocer la afición de Álex, quedó muy sorprendido… y no para bien. “Esto lo veo algo más femenino, como más gay, ¿sabes? Y a mí eso no me gusta. Me gusta más una persona que le gusta otro tipo de hobby”, se confesaba el de Jaén ante las cámaras.