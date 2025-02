Eric Jah, soltero de 32 años , es un animador de hotel que viene de Palma de Mallorca a 'First Dates' dispuesto a encontrar del amor, en una semana que rinde como ninguna otra homenaje a nuestro programa: la semana de San Valentín. Un Eric que desvelaba que se ve la cara más limpia después de todo lo que se ha hecho: "Me estoy quitando los lunares... aquí tenía una cicatriz...". Se considera una persona "coqueta" y, tras llevar un año solo, lo único que pide es "una cara bonita": "Estoy abierto a todo y que pase lo que tenga que pasar".

Su cita iba a ser Andrea, de 32 años , una joven "coqueta" (algo que tenía, ya de entrada, en común con su cita) que le gusta "arreglarse" y "sentirse sexy". Eric se quedaba a cuadros al verla: "¡No te puedo creer! ¡Qué fuerte!" . Y es que su cita era también de Mallorca , le confesaba al bartender, pero negaba que fuera su exnovia. Andrea tampoco daba crédito. "Esto está hecho aposta, por cojones. Me encanta", decía Eric, antes de dar un sentido abrazo a su cita.

"¡Qué guapa vienes a verme! Estoy flipando ahora mismo", aseguraba Eric, todavía en shock. No obstante, le había hecho mucha ilusión verla, a pesar de "no esperárselo". Además, ambos iban al mismo instituto. Andrea tenía una pareja formal por aquel entonces y Eric era amigo de su novio: "Coincidíamos mucho en algunas fiestas, en casas o discotecas". Eric le daba un regalo de una flor que portaba en su chaqueta: "Te la puedes quedar o hacer con ella lo que quieras". Un detalle que para la soltera había significado un plus: "Eso da vidilla".