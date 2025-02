Se enfada por los comentarios de su cita sobre la edad en ‘First Dates’: “Se podía haber callado”

Él lo dejaba claro desde el principio y no lo ocultaba: “No es para mí, no es… no. Yo esperaba encontrarme una mujer más joven que yo, bastante, y físicamente, o con el cuerpo, de otra manera”.

Ya durante la cita, Julián y Carmen se interesaban el uno por el otro sin mucho interés… hasta que llegaba el tema de la edad. “ No me gusta que la mujer sea mayor que yo” , decía él ante las cámaras.

Pero tampoco lo ocultaba delante de Carmen. “Sí, la verdad es que me gustan más jóvenes. Lo que no quiero es una de 20 años, pero bueno, una de cincuenta y algo ”.

“Mucho más joven pides para ti…”, le reprendía ella. “No, yo me encuentro como un toro”, bromeaba él. Julián se volvía a confesar ante las cámaras: “A mí me cuadra así, de esa edad, lo que no me va es una de setenta y tantos… no creo que este muy activa”.