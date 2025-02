"Me gusta el sexo, sí", le ha respondido Alejandro a Aída cuando ésta le ha preguntado si era activo y pasional. "Parado no soy, soy activo" , le ha asegurado él. Ha sido entonces cuando han empezado a hablar de sus experiencias sexuales, como el sitio "más loco" en el que lo han hecho.

Tras escuchar a Alejandro, Aída se ha abierto completamente con él: "A mí me encanta el sexo. Me da igual donde sea, me da exactamente igual. Pero eso de hacer el amor no lo he tenido", le ha confesado. "¿Con tu pareja de toda la vida tampoco?", le ha preguntado él extrañado. "Nada", le ha confirmado ella. "Pues esa época no hay que perdérsela, hombre", le ha aconsejado él.