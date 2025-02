Una soltera no se siente atraída sexualmente por su cita y le rechaza: ''Lo siento, me gustan los latinos''

Augusto y Vanessa son dos italianos que llegan a 'First Dates' en busca del amor

Augusto es italiano, tiene 39 años y es empresario. Se considera un ''soltero de oro'' porque tiene mucha libertad debido a su trabajo y buena presencia, además, se considera un hombre romántico y cariñoso y llega a 'First Dates' en busca de una chica con clase e inteligente. Cenará con Vanessa, de 33 años, que también es italiana. Nada más verse ambos se han gustado físicamente y así lo han hecho saber.

Ya en la mesa y dispuestos a conocerse, nuestro soltero se ha lanzado a la piscina y le ha confesado a su cita lo que busca: ''Me gustaría encontrar a alguien con quien viajar un año entero. Es una manera muy buena de conocerse bien'', pero a Vanessa no le ha parecido tan buena idea: ''De momento no quiero perder el tiempo, tengo otras prioridades y otros proyectos''.

Vanessa le ha contado a su cita que ha tenido cuatro relaciones, la más larga de cuatro años, y Augusto le ha confesado lo que piensa de ella: ''Tienes una mirada muy directa. Tienes carácter, eres pasional y guapa'', pero su cita le cortaba el rollo: ''A mi me gustan más altos, yo soy muy alta'', pero él le ha replicado: ''Bueno, menos que yo''.

Tras una divertida cena en la que no han faltado las risas y las confesiones, Augusto y Vanessa han pasado a la sala de 'intimidad total' del restaurante del amor y se han lanzado a bailar salsa, pero a nuestra soltera no le ha acabado de convencer su cita: ''No me atrae sexualmente, no me despierta ni para darle un beso''.

La decisión final

La cita entre ambos ha sido muy divertida, se han llevado muy bien, pero para Vanessa eso no ha sido suficiente, ya que ha confesado que Augusto no le atrae como para tener algo más ¿Qué opinara nuestro soltero al respecto?