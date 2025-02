Alexandre , un soltero de 25 años gallego, acudía a 'First Dates' junto a su séquito de más confianza. Al llegar, Carlos Sobera preguntaba quién era el que acudía a encontrar el amor: "Yo soy el protagonista de esta noche" , dejaba claro el joven. Alexandre tiene "fama de picantón" : "Me gusta hablar con las chicas, seducirlas...". Y confesaba que le llaman el indomable por eso mismo. Sus amigos iban junto a él para apoyarle en todo lo que hiciera: "No tiene exigencias en cuanto a las chicas", aseguraban sobre su amigo.

Lo primero que hablaban era de dónde eran. Ya de entrada, Erika notaba que todo lo que decía era un poco forzado. Algo que no era muy buena señal que digamos... No obstante, no tardaban en sentarse en la mesa del restaurante de 'First Dates'. Tras decirse la edad que tenían, Alexandre se sinceraba sobre sus estudios: "Tampoco me hicieron mucha falta". Y podemos decir que era directo con sus palabras: "Me llaman el indomable porque todas las mujeres me quieren cabalgar encima". Esto no le gustaba mucho a Erika.