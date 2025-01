Una soltera no se fía de su cita de 'First Dates': ''O ha tenido mala suerte o él es el problema''

Montse y José acuden a 'First Dates' en busca del amor verdadero

Nuestra soltera no se fía del todo de las intenciones de su cita

El incómodo momento de dos solteros al saludarse en 'First dates'

José es la segunda vez que llega a 'First Dates' en busca del amor, en su primera vez en el programa no tuvo suerte y su cita no quiso abandonar el restaurante del amor junto a él, por eso ahora vuelve con muchas más ganas y convencido de que esta vez podría ser la buena. Nuestro soltero tiene 52 años, es tauro y se considera agradable, pausado, sincero y constante.

Admite que no sabe en qué punto está en lo que al amor se refiere, pero sí tiene muy claro lo que busca en una mujer: ''Que sea natural. Sensata, que sea ella misma, que no sea mentirosa y que tenga valores'', además explica que busca una ''relación a la antigua''.

Nuestro soltero cenará con Montse, una mujer de 53 años que se considera realista y positiva. Nada más verse ambos se han atraído físicamente y Montse se mostraba ilusionada: ''José va muy bien peinado, me gusta su estilo''. Ya en la cena, los dos se han abierto y José le ha preguntado qué hace Montse en 'First Dates': ''Bueno, a conocer el amor'', ha respondido ella entre risas, y continúa: ''Yo me muevo mucho por las energía, por lo que me transmiten las personas''.

Los dos han descubierto que tienen algo en común, Montse es peluquera y José ha tenido varias peluquerías a lo largo de su vida, pero a medida que la conversación ha ido avanzando, Montse se ha mostrado un poco más escéptica: ''Mi intuición me dice que hay algo de su mirada, no me ha sido sincero''. A medida que la cena ha ido avanzando, también lo ha hecho la conversación y ambos se han abierto poco a poco.

Montse le ha contado a José que está divorciada y que tiene 3 hijos mayores. Por su parte, José le ha contado que no tiene hijos ni ha estado casado, pero revela que ha tenido 5 relaciones largas, de convivencia, algo que le ha sorprendido a su cita: ''Que haya convivido con cinco personas y que con ninguna le haya funcionado, puede ser un problema. O es que ha tenido muy mala suerte y todas las chicas le han salido mal o el problema puede ser de él''.

La decisión final