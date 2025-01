Su cita iba a ser Héctor, de 39 años, una persona "de educación tradicional" y aunque es consciente de que no es una persona muy actualizada que digamos, tiene claro que "lo bueno y lo bonito tiene que ser así" . De camino a conocer a Diana, Sobera le preguntaba si practicaba algún deporte y el soltero confesaba que varios, pero no el yoga ni el pilates en particular. El presentador también le hacía una doble pregunta a modo de broma (y delante de Diana) para que esta supiese a qué se enfrentaría: "¿Eres un tipo extraño? ¿Y promiscuo?". Este lo negaba.

Diana no daba crédito: "Yo cosas así nunca me he encontrado y gracias a Dios. Por Dios, qué horror". Héctor achacaba toda la información que sabía al respecto debido a su curiosidad e inquietud: "En algún momento me puede gustar que me aprietes los pezones fuertes, porque sino no los siento. Pero así muy muy erógeno. Igual tal vez que jugueteen en la zona entre el ombligo y los genitales. Como provocar pero sin llegar. Eso también". El shock en Diana era total: "Acabo de descubrir algo nuevo contigo. Yo no quiero hacer esas cosas en mi vida".