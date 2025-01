Asusta a su cita de ‘First Dates’ en plena cena: “Tranquilo, no es nada sexual”

Algo que, a priori, comenzaba siendo complicado por las diferentes impresiones de los comensales. Él estaba encantado, ella, no tanto. “Me ha gustado, cuando la he visto entrar he dicho: ‘sí, me gusta”, decía José Manuel. “No es tipo mediterráneo como me gusta a mí, no parece muy deportista físicamente tampoco… físicamente no es mi tipo”, decía la comensal en una primera impresión.