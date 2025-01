Los dos solteros han estado muy cómodos durante su cita, pero ha habido una línea roja que Esther no ha podido pasar por alto, y es que Alfonso es muy taurino, algo que a ella no le gusta nada: ''Soy muy animalista y entonces todo lo que sea referente al taurino, no''.

La cita entre ambos no ha ido del todo bien, los dos solteros tienen puntos de vista muy distintos y la tensión se ha podido mascar en el ambiente, pero aún así ambos han puesto de su parte para intentar llevar a buen puerto la cena, pero Esther le ha lanzado una advertencia a Alfonso: ''No soy fácil de enfadar, ahora cómo me enfade, témelo''.

Esther ha sido la primera en pronunciarse: ''Como pareja no estamos en el mismo momento, tú buscas tranquilidad y yo no estoy en ese momento de vida. No por diversión, me pareces una persona súper divertida y no me importaría ir a tu bar a que me invites de vez en cuando''.