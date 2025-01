El incómodo momento de dos solteros al saludarse en 'First dates'

Ilona tiene 21 años y aunque vive en Madrid es de Bielorrusia. La soltera acudía al restaurante de 'First dates' explicando lo diferente que era su cultura. Y prueba de ello fue un momento incómodo que vivió cuando conoció a Dragosh , un español al que muchos le sacan parecido con Harry Potter.

"En Bielorrusia no estamos acostumbrados a darnos dos besos. Decimos 'Hola' con la mano y si eso un abrazo", explicó Ilona. Precisamente cuando entró al restaurante, abrazó a Laura Boado y después a Dragosh , que se quedó un poco incómodo porque él iba a darle los dos míticos besos españoles .

"Mi prototipo de chica es que respire. Y ya está. No tengo pero si me fijo me suelen gustar más morenas", había dicho Dragosh. Precisamente Ilona era así. En la cita tuvieron varios puntos en común y, después, Dragosh sorprendió a Ilona tocándole una canción con la guitarra que había llevado.