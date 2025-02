Ketty Garat, muy clara sobre el book de Jésica, expareja de Ábalos: "Es un catálogo de prostitutas"

Parece ser que Jésica Rodríguez no era ni pareja ni novia de José Luis Ábalos, el ministro de Transportes en su momento, sino que era prostituta y tenía su propio catálogo en ropa interior, según 'The Objective'. Un book de fotos subidas de todo que el propio Koldo García tendría en su teléfono móvil.

"No era su pareja sentimental, no era su amante, no era amiga de Koldo, era una prostituta", sentenciaba la periodista.