Como anécdota, contaba, que el año en el que él gana 'Gran Hermano' y es pregonero del carnaval de Cádiz, ella fue diosa del carnaval: "Me mencionó a mí". Además, la examiga de Beiro comenta que su nivel de vida era muy alto y viajaba, realizaba fiestas a menudo y tenía un yate.

En un determinado momento, el exconcursante le pide a Alicia 100.000 euros para una inversión : "Yo acababa de vender mi casa porque tengo un niño con autismo y necesitaba otra casa y adaptarla. Es cuando él me convence para entrar en una inversión".

Respecto a los detalles de la inversión que le ofrece el que era su amigo, existía una rentabilidad de 3.000 euros manteniendo los compromisos de pago que yo tenía con la promotora de mi nueva casa. Alicia ingresa todo el dinero a un socio de Ismael Beiro , porque así él se lo indica: "Yo en ese momento me fio de él y de la amistad que tenemos y no firmo ningún documento".

Durante su conversación con Alicia, Nacho Abad desvelaba, que ayer, sabiendo que este tema se iba a tratar llamó a Ismael Beiro y le negó todo: "Me dijo que era mentira y que él no le dijo a Alicia que invirtiera nada".

Tras estas palabras del presentador, la examiga de Beiro se derrumbaba por completo mientras aseguraba que ella no se está inventando nada y que ha pasado una pesadilla: "Yo tardo mucho en poner esto en manos de mis abogados porque pasé un tiempo en estado de shock, no me lo podía creer".