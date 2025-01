Marta no tardaba en d ejar claro a su cita lo que busca en una pareja : “ Soy un poco como chapada a la antigua , la verdad. Soy de relación cerrada, monógama, en la cual hay confianza y comunicación, súper importante. Vamos, de lo que no hay, pues eso”.

“Es verdad que yo, pero esto ya es un gusto personal, a lo mejor me gustan más los chicos que son un poco más lanzados, o que se sientan más seguros de sí mismos. Yo, al final, soy una chica que, aunque no lo parezca, sí que como que tengo también mi parte de inseguridad o mi parte de... hay muchas cosas que me dan timidez. Y tener un chico al lado que, a lo mejor, como que tenga ese empujón o que sea como más abierto, también me hace abrirme a mí”.