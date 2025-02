La tripulación intentó mover el cuerpo a la clase ejecutiva, pero no tuvieron éxito. “Era una mujer muy grande y no pudieron moverla por el pasillo”, explica Mitchell. Es en ese momento cuando comienza la pesadilla para Mitchell y Jennifer: la aerolínea decide colocar el cadáver -envuelto en una manta- al lado de la pareja.

Mitchell y Jennifer vivieron un terrible momento en un vuelo de 11 horas . Ambos decidieron viajar a Venecia para vivir unas vacaciones idílicas. Pero todo se torció cuando una mujer murió al salir del baño y la tripulación era incapaz de moverla a la clase ejecutiva . “Estábamos sentados en una fila de cuatro asientos nosotros solos. Me preguntan si me puedo mover y les contesto que sin problema. Entonces es cuando ponen a la señora en el asiento en el que estaba sentado”, afirma el hombre.

La pareja denuncia que el vuelo no estaba lleno y que no les ofrecieron cambiarse de sitio. “Me pidieron moverme al asiento de al lado. Había asientos libres a mi alrededor”, indica. Pero el infierno de la pareja no acabó ahí, ya que cuando aterrizaron en Doha no le permitieron salir del avión.