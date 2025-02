'En boca de todos' ha conectado con Marcos Ondarra , periodista 'The Objective' que ha publicado esta información.

Después de estas palabras, Nacho Abad afirmaba, que por mucho Ábalos haya hecho eso y sea sancionable o no, su imagen es su imagen y una web de prostitución no puede utilizarla en su beneficio: "Creo que están cometiendo un delito". Por su parte, Marcos Ondarra dejaba la parte legal en manos de los abogados del exministro y señalaba, que esto ha sido una ventana de oportunidad para estas prostitutas y los que se dedican a este negocio.

"No era su pareja sentimental, no era su amante, no era amiga de Koldo, era una prostituta", sentenciaba la periodista.