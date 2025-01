La reacción de Ainhoa tras la confesión de Jorge: "Estás mal de la cabeza"

Jorge, todo un artista a sus 20 años, ha intentado convencer a su cita haciendo lo que mejor sabe: cantar

La improvisación musical que se marcan los solteros que vuelven a 'First Dates': ¡cantan a pleno pulmón!

Jorge, de 20 años, es un artista en toda regla. Además de teleoperador, es productor musical y desde el primer momento ha dejado claro en 'First Dates' lo importante que es para él la música: "Para mí lo es todo. Es la vida, un método de escape de mi realidad, un método para conseguir dinero y para socializar". Sus géneros favoritos son trap y reggaeton y tiene un grupo con sus amigos en donde es él el que compone la música. Es por ello por lo que a su otra mitad le tiene que gustar la música sí o sí. Y es que Jorge se iba a lanzar a cantar dejando a su cita completamente en shock.

Antes de conocer a su su cita, Jorge le contaba a Carlos Sobera una anécdota de un tatuaje que llevaba en la mano. Hace tiempo, el joven conoció a una chica que le dijo que no se atrevía a tatuarse su culo. Jorge no lo dudó y se lo tatuó. Pero posteriormente se lo tuvo que tapar, por arrepentimiento. Su cita, Ainhoa, de 19 años, se considera alguien "muy trabajadora" e independiente. Además, contaba que era bisexual y desvelaba las malas experiencias que ha tenido con chicas y que le han hecho tirar en estos momentos más por los chicos.

Al verse por primera vez, los dos se contaban su edad, de dónde son... Ainhoa se llevaba una desilusión al averiguar que su cita era de Alicante: "Es la playa de los madrileños. No me gusta". Además, le explicaba a Jorge dónde estaba Móstoles, de donde es ella, y le confesaba que tiene claro que se irá en un futuro de Madrid. De primeras, confesaba no haberle llamado demasiado la atención.

Y llegaba el momento: Jorge le preguntaba a su cita si le gustaba la música. Y a pesar de que Ainhoa le decía que el reggaeton le gustaba... ante las cámaras de 'First Dates' reconocía que no. "Yo me despierto y me pongo a hacer música. Me tiro todo el día haciendo música", subrayaba un Jorge que sorprendía a su cita con que como segunda opción, le gustaría montar una empresa de trenes.

Además, la reacción de Ainhoa era de sorpresa total al escuchar a su cita que salía viernes, sábado y domingo: "Tú estás mal de la cabeza. ¿Y la resaca?". "Para mí no existe la resaca", subrayaba Jorge. Por otro lado, Jorge mostraba su gran indiferencia ante la condición que tuviera su cita: "Las mejores relaciones las he tenido con bisexuales". Y sufría un lapsus con su nombre: "¿Te llamas Alba?".

'El show de Jorge'

Llegaba un momentazo en 'First Dates'. Jorge daba un auténtico show musical y dejaba a su cita completamente en shock haciendo lo que mejor sabe: cantar. "Mamita tú brillas, como un diamante..", cantaba el joven. "No me lo esperaba. Me he quedado impactada", aseguraba Ainhoa.