Un soltero sorprende a Carlos Sobera con su confesión: ''Siempre voy en traje, al gimnasio también''

Nicolás tiene 43 años, es asesor de imagen y vuelve a 'First Dates' por segunda vez, ya que la primera no le salió muy bien. Nuestro soltero confiesa que siempre viste de traje, hasta para ir al gimnasio, y se considera un apasionado del lujo y de la elegancia, aunque también se considera ''buena persona''.

Nada más verle, Carlos Sobera le ha preguntado: ''¿Al gimnasio vas así también?'', y él se ha confesado: ''Sí, tengo taquilla, lo tengo todo ahí. Me siento muy cómodo con el traje''. El presentador ha querido saber si hay alguna prenda de ropa que no se pondría nunca: ''Me costaría ponerme un chándal y unas zapatillas'', y continúa: ''Me considero un caballero porque creo que los valores de antes, los tengo, y en estos tiempos se han perdido''. Nicolás busca una chica que sea fiel y que le dé una primera impresión buena.

Cenará con Rachel, una mujer de 42 años, que ha encandilado a Nicolás: ''Es mi perfil, es alta como yo, rubia, muy elegante'', y a ella también le ha gustado Nicolás: ''Parece muy guapo y muy elegante''.

Ya en la cena, ambos se han abierto, Rachel le ha confesado a Nicolás que tiene dos hijos de diez y catorce años y le ha contado lo que busca en el restaurante del amor: ''Cuando no estoy con ellos me gustaría tener a alguien para compartir momentos. Me gusta mucho la equitación'', y Nicolás ha revelado que le encanta que Rachel sea de Reino Unido: ''Cuando voy a Londres me siento como en casa. Cambiaría Barcelona por Londres''.

''Quiero un hombre respetuoso, una persona que tenga valores porque yo tengo unos valores bastante fuertes. Necesito a alguien más tranquilo que yo porque soy cabezona y necesito a alguien que me calme'', tras sus palabras, Nicolás le ha confesado a Rachel que él no se enfada nunca, algo que le ha gustado a su cita.

La decisión final

Ambos se han gustado mucho y se lo han dicho a la cara, incluso han hablado de la posibilidad de vivir juntos. Parece ser que en esta ocasión Nicolás ha tenido más suerte que la última vez ¿se irán juntos?