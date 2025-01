La pregunta en la decisión final de ‘First Dates’ que desconcierta a su cita: “¡Tú sabrás!”

Hay quienes no pierden jamás la capacidad de asombro. Virginia y Javier comparten esa mirada curiosa como el que ve algo maravilloso por primera vez, y los dos se quieren comer el mundo y disfrutar de cada bocado… y así lo han expresado nada más conocerse en ‘First Dates’.

“Yo me dedico a buscar cosas curiosas por el mundo. Vivo con mi gata, que me muerde, me araña, pero es mi pareja”, admitía él. “Yo amo el deporte como afición y como estilo de vida, y a esta edad, para mantenerme joven”, confesaba ella mientras cenaban.