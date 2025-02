Pablo Echenique y el director adjunto del 'ABC' se enfrentan en directo por el caso Monedero

El diario 'ABC' ha asegurado que Juan Carlos Monedero les habría confirmado que "existen unos pantallazos que desmontarían a Irene Montero y Pablo Iglesias", pero no solo eso, además, el político amenazaría a los que fueron sus compañeros de partido: "Espero no tener que sacarlos".

''Tienen la misma credibilidad que cuando dijeron que yo estaba manchado por la trama neurona. No han hablado con Monedero'', comienza criticando Echenique al diario, y continúa restándoles credibilidad: ''Han hablado con el entorno de Monedero, no con él''.

Echenique ha continuado defendiendo su postura: ''No han hablado con Monedero. Yo no sé si existen, pero la pieza dice que uno que ha hablado con Monedero dice...eso es lo que han publicado''.

Echenique ha continuado desacreditando la información del 'ABC': ''Ya veremos que dicen, si existen. Yo me he leído la noticia y una de las señas de que es un invento es que toda la parte interna de Podemos la desconocen por completo'', añade.

El director adjunto se ha dirigido a Echenique: ''No has tenido la necesidad personal de llamarle o de afearle algún comportamiento'', y Echenique ha explicado que ''hace años'' que no habla con Juan Carlos Monedero: ''Hemos sido compañeros de partido, pero no amigos''.