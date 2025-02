Ana Vázquez se ha dirigido a la analista política: ''Son tantas las mentiras que estáis vertiendo desde el minuto uno, no estaban ni el presidente de la Confederación Hidrográfica, ni el Secretario de Estado de Medioambiente ni Sánchez que fue y no volvió a pisar Valencia...''.

''Te digo una cosa, léete la ley de emergencias, creo que no tienes ni p*** idea'', le ha indicado a Sarah Santaolalla, y Risto Mejide le ha parado los pies a la política: ''Por favor, Ana...'', ha comenzado diciendo, pero ella ha continuado con su discurso.

Y el presentador ha tenido que volver a llamarle la atención: ''Ana, una cuestión, te agradecería una cosa, aquí se puede discutir de todo, pero no se puede descalificar a las personas. No te lo puedo permitir, puedes argumentar lo que quieras con libertad, pero eso no te lo puedo permitir''.