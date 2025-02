El pasado martes 25 de febrero, Jesús Calleja hizo historia al convertirse en el tercer español en viajar al espacio, pero no solo eso, el presentador cumplió el sueño que perseguía desde que era tan solo un niño. Tras el viaje, que fue todo un éxito, Calleja ha conectado en directo con 'Todo es mentira' desde Texas, donde continúa tras finalizar su misión allí.

Nada más verle aparecer en pantalla, Risto se ha asombrado: ''¡No me lo puedo creer! Si parece Jr de la serie 'Dallas', qué guapo estás'', entre risas, Jesús Calleja ha explicado su vestimenta: ''Hay una tradición, en Texas cuando bajas del espacio, como está la base espacial, te tienes que vestir de cowboy y te dan esta cazadora, que es de astronauta, casi nada''.

Y el presentador ha querido sorprender a todos en el programa enseñando que consiguió cumplir la promesa que le hizo a 'Todo es mentira' . Acto seguido, Jesús Calleja ha sacado de su bolsa la taza del programa junto al certificado que confirma que el objeto ha viajado al espacio : ''Lo estoy abriendo por primera vez, estas son todas las cosas que me he llevado'', y Marta Flich le ha dado las gracias: ''¡Eres el mejor, Jesús!''.

''Siempre cumplo lo que prometo. Esta taza no tiene valor, no la subastéis porque hay gente que colecciona cosas del espacio y tiene un valor incalculable, luego te la firmo. Probablemente sea el único programa en el mundo que ha llevado algo al espacio. Me ha hecho mucha ilusión poder llevar algo de Mediaset, de esta casa que ha hecho que yo llegue al espacio'', explica el presentador, muy emocionado.