Sus declaraciones generaban tal controversias que Carlos Mazón aseguraba no haber cambiado nunca de versión y se justificaba indicando que su presencia ''no era imprescindible en el centro de mando'', porque, según él, ''nadie lo estaba esperando para actuar''.

La política ha sido muy crítica con el presidente valenciano: ''Aquí hubo una gestión calamitosa, por parte del presidente Mazón y del Gobierno de la Generalitat. También creo que por parte del Gobierno de España porque no se gestionó bien ni el antes, se hubieran podido tomar medidas preventivas que habrían hecho que la catástrofe no tuviera tantas víctimas y después hubo un aquí te paso, y con perdón, los muertos''.

''Lo que es evidente es que se hizo muy tarde porque recuerdo imágenes espeluznantes de personas en lo alto de un coche con el agua que les estaba llegando y el móvil sonando en ese momento. Yo he sido presidenta de una Comunidad Autónoma, afortunadamente en Madrid no ocurrió ninguna tragedia de esa magnitud, un presidente autonómico lo primero que hace es estar localizable y personarse en el lugar desde donde se están gestionando las emergencias. A mi no me cabe en la cabeza'', afirma la política y colaboradora del programa.