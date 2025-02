¿Cómo se tomó la decisión Monedero? “Yo hablé con él después, pero no fui yo quien le comunicó la decisión. Supongo que se lo tomaría mal, pero él sabe que ya lo hicimos en otras ocasiones . No nos tiembla la mano, por supuesto, a la hora de descartar estos comportamientos, sean de donde sean y vengan de donde vengan”, decía la colaboradora.

“La verdad es que me quedé sorprendida porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo jamás he tenido un problema con él, luego es verdad que surgen teorías sobre por qué unas mujeres tienen problemas con este tipo de presuntos abusadores, vamos a dejarlo ahí, tipo Errejón o tipo Monedero, aunque son dos casos diferentes, sobre mujeres jóvenes, sobre mujeres sobre las que estás en el sentido de la estructura que era de Podemos, o mujeres jóvenes, alumnas, que siempre hay una cuestión de poder también sobre ellos”, explicaba Ana Pardo de Vera.

“Las acusaciones y las víctimas, que es lo que más me importa a mí, están ahí, por lo tanto, fuera de momento de Público. Y si después se demuestra que todo es falso, cosa que me extrañaría mucho, porque son muchos testimonios y, además, hablan de un comportamiento reiterativo de acoso machista o de invasión de espacios, en ese sentido, pues por supuesto se le resarcirá, pero no creo que sea el caso”, comentaba.