Pablo Echenique ha dado la cara este lunes en 'TEM' después de las denuncias que ha recibido Monedero y que afectan de pleno al que era su partido hasta 2019. Echenique lo ha dejado claro en varias ocasiones: "Por petición expresa de las víctimas no se le preguntó a Monedero si estaba haciendo eso o no". Marta Flich ha mostrado su indignación al respecto , sin entender nada e intentando descubrir qué le dijeron a Monedero en aquel entonces y por qué siguió al frente del partido, hasta que en un momento dado ha frenado a Echenique dejándonos un tenso momento.

Y es que la presentadora de Cuatro no entendía por qué, cuando tuvieron lugar esas denuncias que se han vertido contra él, no se le dijo al fundador de Podemos "que se le acusa por conductas machistas y de abuso": "Si no dices los nombres respetas el anonimato. Que no sea consciente de lo que ha hecho y no se lo hayáis dicho...". Además, Flich se mostraba crítica con que Monedero siguiese en los chats de la dirección del partido tras las denuncias.