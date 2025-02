Los ánimos están un tanto crispados por las denuncias de supuesta agresión sexual por parte de varias alumnas que recaen sobre Juan Carlos Monedero . Los medios de comunicación están recogiendo distintas informaciones sobre este suceso de actualidad y 'Todo es mentira' conecta en directo con Javier Chicote, jefe de investigación del diario ABC y colaborador del programa, que no le ha sentado muy bien el hecho de que le tuvieran un tiempo esperando a conectar con él.

"Llevo esperando un buen rato", son las primeras palabras de Chicote cuando Marta le saluda. La presentadora intenta quitarle hierro al asunto, tirado de algo de humor, pero Javier insiste: "No sé si es por confianza o por qué, pero yo tengo mucho trabajo. No sé si la gente se piensa que estoy siempre en la tele, pero no. Estoy investigando temas como el de Monedero, entonces...".