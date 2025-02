Varias mujeres han denunciado a Juan Carlos Monedero por presunto acoso sexual y la polémica, además de este acto delictivo por parte del exmiembro de Podemos , está en si el partido político al que pertenecía era conocedor o no de estas denuncias. 'Todo es mentira' habla con Ayme Román (activista y divulgadora feminista), quien asegura haber sido víctima de un exmiembro de Podemos y lamenta que nadie del partido se haya puesto en contacto con ella.

Ayme Román, que se niega a dar un nombre, detalla que vivió una situación incómoda y reprochable del pasado: "No fue delito, fue inapropiado conmigo" y después otras mujeres se pusieron en contacto con ella para decirle que había sufrido un caso similar de agresión por parte de esta misma persona. "No quiero minimizar lo que viví, pero no quería ser la cabecilla de nada. Lo que habían vivido ellas era más grave", es parte de su testimonio.