Echenique: "No le podían decir que había denuncias porque eso habría sido exponer a las víctimas"

Echenique da la cara por primera vez en televisión del 'caso monedero'. ¿Conocía las denuncias de acoso?

El revelador testimonio de Ayme Román en pleno revuelo del 'caso Monedero': "Un miembro de Podemos estuvo toqueteándome"

Pablo Echenique, exsecretario de Organización de Podemos hasta junio de 2019 y colaborador en más de una ocasión de 'TEM', ha estado este lunes en el programa de Cuatro y ha hablado por primera vez en televisión tras las denuncias por acoso sexual que tiene Juan Carlos Monedero. Hay que recordar que 'En boca de todos', Lola Sánchez Caldentey -la primera mujer que señaló comportamientos inaceptables de Monedero- señalaba esta misma mañana que Echenique (además de Errejón e Iglesias) estaba presente en el sitio en el que el cofundador de Podemos le acosó.

Echenique resaltaba, en primer lugar, que "los partidos esperan a que haya un escándalo mediático para tomar medidas. Si no lo hay, cuando hay denuncias, muchas veces los acusados son promocionados y protegidos. Solo cuando llega el escándalo mediático, el partido actúa. Podemos actuó en 2023, es una diferencia muy importante a otros partidos, puesto que ha actuado en base a un protocolo".

Por otro lado, ha subrayado que "cuando un partido actúa poniendo la voluntad de la víctima en el centro... si la víctima no quiere que alertes al presunto victimario tú no puedes hacerlo. En caso contrario, sería no respetar la voluntad de las víctimas". "Entiendo que en un país donde no estamos acostumbrados a aplicar protocolos feministas contra la violencia sexual cueste entender ciertas cosas", ha añadido el que fuera secretario de Podemos.

Marta Flich hacía hincapié en que cuando todo ocurrió, "no se le echó nada en cara a Monedero. Estaba tomando decisiones". Pablo Echenique, por su parte, ha asegurado que Podemos "no es la Policía de Madrid": "A Monedero se le apartó de todos los actos públicos. No sé cómo se lo comunicaron. No estaba en la dirección. No le podían decir que había denuncias porque eso habría sido exponer a las víctimas". Marta Flich le mostraba su curiosidad por saber qué le habrían dicho en aquel momento, cuando ocurrieron todos los actos que supuestamente ha cometido Monedero. "No se le podía decir a Monedero que había denuncias contra él para proteger a las víctimas", decía, de nuevo, Echenique.

"Las mujeres que han denunciado a Monedero le piden a Podemos confidencialidad. Por petición expresa de las víctimas no se le preguntó a Monedero si estaba haciendo es o no", ha indicado el exportavoz de Unidas Podemos.

Echenique desmiente las palabras de Lola 'EBDT' sobre él

Marta Flich ha preguntado además a Echenique por lo que ha dicho Lola Sánchez Caldentey sobre que Echenique estaba presente en el sitio en el que el cofundador de Podemos le acosó. Echenique lo ha desmentido: "Obviamente no. Jugar a este juego es peligroso. Obviamente que no vi nada. ¿Te parece que si alguien te acusa a ti de una barbaridad tú tengas que salir a desmentir? Es evidente que no", respondía Echenique.