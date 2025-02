Alfonso Serrano , secretario general del PP en Madrid, señalaba que quienes se dedican al servicio público, los temas como el caso Koldo "no gustan": "Muchas veces me hace gracia cuando el PSOE dice que todo esto son pruebas que son minucia. La Policía y la Guardia Civil tendrá que hacer sus análisis de esas documentaciones y pruebas escritas que ha facilitado Aldama. Espero que salga todo y tanto si afecta a mi partido como a otros, que pague. Y si tiene que asumir responsabilidades, que lo asuma".

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, por su parte, se mostraba preocupado por el "tema de Aldama": "No ha sido capaz de aportar ni un solo indicio sólido. Está aportando papeles que pueden señalar a la participación de Koldo, que no es nuevo". En ese momento, Alfonso Serrano le preguntaba qué era sólido para él: "Está aportando pruebas bastante sólidas, yo creo". "Este señor está implicado en el mayor fraude de hidrocarburos de nuestro país, se le ha puesto en la calle con el riesgo de que aporte pruebas para que caiga el Gobierno y no lo está haciendo. No es serio".