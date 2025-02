En la sección 'Balones fuera' de 'Todo es mentira' os ponemos al día con lo último de la actualidad deportiva: ¡no te lo pierdas!

Ya en jornada de Champions y después de dos días desde que se jugó el Osasuna-Real Madrid en El Sadar, el encuentro sigue estando muy presente. Y no precisamente por el resultado -acabó en tablas para los dos y los blancos no pudieron aprovechar la oportunidad de alejarse todavía más de sus perseguidores- sino por el "fuck off" de Bellingham que acabó en su expulsión y que el árbitro Munuera Montero interpretó como "fuck you", según el acta. Pues bien, Eduardo Iturralde González, exárbitro de Primera División, le ha dado un zasca al jugador inglés en 'Todo es mentira' que no ha pasado desapercibido para nadie, después de que un experto explicase en el programa de Cuatro lo que significa esa expresión.

Robbie Vincent, profesor de inglés nativo e influencer, explicaba las diferencias entre las dos expresiones: "Fuck off es como decir 'vete a la mierda' o 'vete a tomar...' y fuck you es como decir, que te den. Y ahí están las traducciones, claritas". Y se sincera, al ser preguntado sobre si "fuck off" es una falta de respeto: "Sí lo es, yo nunca se lo diría a mi padre o madre, me daría una colleja", bromea.

Pero matiza: "En un partido de fútbol, especialmente en Reino Unido, se dice muchas veces al árbitro. Y no pasa nada". Iturralde, en ese momento dejaba claro que "no se puede decir que es tradición decir cuando en 2012 le cayeron cuatro partidos a Arsène Wenger (exentrenador del Arsenal) por decirle al árbitro 'fuck off'". Y es que efectivamente, se ha dicho mucho en los últimos días (además de que el propio Bellingham lo señaló en rueda de prensa postpartido) que los ingleses suelen decir esa expresión muy a menudo sobre un campo de fútbol.

El palo de Iturralde a Bellingham