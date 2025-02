En primer lugar, Ábalos desvelaba que Alejandro Entrambasaguas se puso en contacto con él este domingo por la noche para realizarle preguntas del estilo: "¿Usted tiene alguna inversión en Latinoamérica?" o "¿Usted no tiene una propiedad?".

"Tengo constancia de que estaba allí desde la semana pasada. Está acusado de usurpador agravado. Me llama la atención... este señor, que ya tiene otros antecedentes , ocupó este edificio en 2019 aprovechando de la inactividad de la fundación y de la crisis en la que estuvo", cuenta Ábalos sobre el periodista de 'El Debate'.

"Este personaje ha tenido implicaciones en Bolivia... irse hasta Perú para esto me parece tremendo" , subrayaba Ábalos, muy molesto con el periodista. "Trató de maniobrar y manipular a los vecinos con el pretexto de hacerlo para la comunidad, cuando lo que estaba planteándose era una apropiación lucrativa" , añade Ábalos en 'TEM'.

En cuanto al edificio de Perú, asegura que "no está registrado, solo el suelo , que lo cedió el alcalde de la ciudad para que construyéramos un centro social. La escritura dice claramente que se adquiere para destino de la fundación" . No obstante, José Luis Ábalos recuerda que dejó de ser presidente de la fundación en 1998.

Además, Ábalos matiza varias cosas. Lo primero de todo, no es un chalet, es un "salón de actos": "Se hicieron campañas de vacunación y actividades culturales. Se han hecho eventos, conferencias, seminarios...". Por otro lado, no se encuentra como tal en un sitio paradisíaco: "Eso me ha parecido una fantasía. Está en Chimbote, es el principal puerto pesquero de Perú". En resumen, según el exministro de Transportes, en un "inmueble indisfrutable".