En la noche del 13 de febrero impactó un avión no tripulado con una ojiva de alto poder explosivo en la central nuclear de Chernoby l, la misma que explotó en 1986, . El presidente de Ucrania afirmó que era un ataque ruso , pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó tal acusación.

En 'Todo es mentira', el almirante retirado Juan Rodríguez Garrat analiza el suceso y nos da las claves para descubrir si Rusia está detrás de este acontecimiento y, en ese caso, si es una ofensiva premeditada o no.

En cuanto a la autoría del dron, Rodríguez Garrat lo tiene claro: "Evidentemente debe ser un dron ruso" . No obstante, el experto puntualiza que esto no quiere decir que sea un ataque deliberado .

"No veo yo en absoluto un intento deliberado de llegar a la central nuclear de Chernobyl que no tiene ningún valor estratégico", señala el almirante retirado. Es más, si este hecho hubiese sido premeditado estaría jugando en la contra del país, puesto que "solo serviría para enturbiar el clima de entusiasmo que hoy existe en Rusia porque si el mundo no ha creído a Trump, los rusos sí".