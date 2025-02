La paz en Ucrania se negocia mientras las bombas no descansan, las últimas han impactado en Chernóbil . Se trata del último ataque de supuestos drones rusos contra la central nuclear ucraniana. Según informan José David Navarro y Ana Lorenzo en el vídeo, Kiev lo califica de provocación, mientras Volodímir Zelenski está en Múnich para entrevistarse con el vicepresidente de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad que se celebra en Alemania.

Ucrania centra el debate en la Conferencia de Seguridad que ha comenzado este viernes en Alemania, después de que Donald Trump anuncian conversaciones para poner fin a la guerra tras hablar con Putin. El presidente estadounidense no ha ido a Múnich, pero ha mandado a su vicepresidente, James David Vance, pare reunirse con Zelenski . Ambas delegaciones están intentado negociar un acuerdo para buscar un mayor apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania, a cambio del acceso preferencial a Washington a los recursos minerales ucranianos.

Zelenski ha advertido de que cualquier acuerdo debe involucrar a Ucrania y asegura que no ve aún listo el plan estadounidense. El presidente de Ucrania , además, asegura que "a mí me parecería muy raro que la posición de Estados Unidos se reorientara hacia Rusia". Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa en los aledaños de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Además, ha indicado que cualquier reunión con Rusia ocupa el orden más bajo en su escala de prioridades . "Para mí el orden de la reunión sería primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia", ha indicado.

"Creo que Estados Unidos no ocupa una posición de mediación. Creo que Estados Unidos está en la cima. Y debe estar de nuestra parte porque es Rusia quien nos ha atacado. Nosotros tenemos la razón y ellos no. Y aquí sí que no debe haber concesiones de ningún tipo", ha estimado Zelenski.