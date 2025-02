Donald Trump y Putin se comprometen a iniciar las negociaciones de paz en Ucrania

Trump asegura que el objetivo principal de estas negociaciones, que está convencido de que serán todo un "éxito" , es el de ponerle fin a una guerra que no habría estallado si él hubiera sido presidente de Estados Unidos y que lamentablemente deja "millones" de muertos. "No se deben perder más vidas", ha remachado.

Ahora, arranca un proceso de paz en el que las fronteras van a ser fundamentales en la negociación. De hecho, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha estado en Bruselas y ha sido claro afirmando que Ucrania no debe plantearse recuperar Crimea y volver a las fronteras de 2014. Además, ha añadido que hay que asumir la realidad en el campo de batalla, que solo se alcanzará una paz si se asume esta realidad. Ahora mismo Rusia ocupa Crimea, si no toda la parte oriental, el Donbas. Además, Hegseth ha dicho que no quiere que Ucrania entre en la OTAN, para garantizar su seguridad. Estados Unidos no va a poner soldados sobre el terreno, lo tendrán que hacer otros países y, si no entra en la OTAN, los encargados de garantizar esa seguridad en el país serán los europeos.