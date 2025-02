Este proceso de paz implicaría tres grandes concesiones para Rusia: que Ucrania no ingrese en la OTAN, que no recupere su territorio perdido y que no haya garantías de seguridad, es decir, que Washington no envíe tropas a Ucrania para supervisar este proceso. La pregunta que muchos se hacen es qué gana Trump con todo esto y, una de las posibles respuestas está en los minerales raros que posee Ucrania, un sector que ahora domina China y con el que Trump quiere recuperar la inversión que ha hecho con Zelenski.