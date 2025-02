Quien sí ha comparecido en directo en 'TEM' ha sido Joan Baldoví , portavoz de Compromís, que ha sido muy contundente con la actitud de Carlos Mazón: ''Que no quiera ir a un programa a explicar...si tuviera la conciencia tranquila y todo claro, iría y se explicaría, pero está huyendo''.

''Le miras la agenda y no tiene actos, la tiene en blanco, todo el fin de semana la tiene en blanco, ocupadísimo. No puede ir a los pueblos afectados, no contesta a los periodistas. Es incapaz de querer contestar a nadie, está ocupadísimo huyendo de la gente y de los periodistas'', añade el portavoz.