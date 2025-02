Cuarta manifestación en Valencia para exigir la dimisión de Mazón por la DANA

Los convocantes aseguran que, "solo por dignidad y vergüenza", Carlos Mazón debería presentar su dimisión

Una de las portavoces de la marcha, Anna Oliver, subraya que el presidente "no se ha responsabilizado ni disculpado"

Una cuarta manifestación para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recorrido el centro de Valencia este sábado, tres meses después de la DANA, para "gritar bien alto que las víctimas no se olvidan", según informa Mar Bonet.

La protesta, pasada por agua debido a la lluvia, ha salido después de las 18:00 horas de la plaza del Ayuntamiento y ha recorrido la calle de las Barcas, Poeta Querol, Paz, la plaza de la Reina, Bordadores y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen.

La muixeranga de Algemesí, gravemente afectada tras perder su local como consecuencia de la tragedia del pasado 29 de octubre, ha sido la encargada de abrir la manifestación. En la pancarta principal, encabezando la protesta, han estado presentes víctimas y familiares de algunos fallecidos, así como representantes de asociaciones y una docente del IES Picanya.

"Negligencia de las instituciones"

Una de las cuatro coportavoces de las entidades, Anna Mar Bueno, ha subrayado que los manifestantes "están aquí de nuevo para gritar bien claro que las víctimas no se olvidan: ni las que murieron en la DANA ni los dos trabajadores que fallecieron en las tareas de limpieza". "Tampoco nos olvidamos de aquellas personas que han quedado, pero han visto toda su vida transformada", ha agregado.

"Estamos aquí para denunciar que la negligencia de las instituciones, concretamente del Consell, ha sido antes, durante y después de la DANA", ha señalado, al mismo tiempo que ha remarcado que "se exigen responsabilidades jurídicas tanto a la Generalitat como a todos los empresarios que enviaron a miles de trabajadores a exponer su vida el día de la DANA".

Por su parte, otra de las portavoces, Anna Oliver, ha destacado que esta situación no es solo "inédita" en la Comunidad Valenciana, sino "en cualquier país del entorno". A su juicio, "solo por dignidad y vergüenza", el jefe del Ejecutivo autonómico "debería dimitir".

Oliver ha reiterado que las entidades han denunciado "todo este tiempo" que Mazón "no estaba preparado para prevenir y proteger, pero tampoco para la reconstrucción". "Por todo esto, porque no es digno, no se ha responsabilizado, no se ha disculpado, tres meses después aún no ha contactado con las familias, y ha abandonado al sector cultural, educativo y social de este país, el señor Mazón se tiene que ir a casa", ha recalcado.

Igualmente, otra coportavoz, Alexandra Usó, ha incidido en que el motivo por el que se ha organizado esta cuarta manifestación "es el mismo que el de la primera": "Un desastre natural se convirtió en una catástrofe humanitaria porque no se avisó a la población, porque las personas que tenían que estar en los lugares que correspondían no estaban, y las que estaban no hicieron lo que tocaba".

"También la organizamos para que la población que ha sufrido la gota fría sepa que no la abandonaremos como lo han hecho el señor Mazón y su Consell", ha remarcado, lamentando a continuación que "la normalidad está muy lejos de llegar a estos pueblos".

Usó ha denunciado que "hay centros educativos que aún no han podido abrir sus puertas, alumnado desplazado que no hace ni cuatro horas de clases ordinarias". En este sentido, ha criticado que el consejero valenciano de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, "no se ha paseado por la zona" afectada.