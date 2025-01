Las ayudas hacen falta y siguen siendo insuficientes porque la situación de muchas familias no ha mejorado después de haber perdido sus casas. La tensión y el dolor siguen más latentes que nunca. Más de un centenar de afectados por la DANA, de la Asociación de Damnificados Horta Sud, han presentado una querella contra cinco miembros del Consell y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

Los comercios de los municipios afectados por la DANA siguen sin conocer qué cantidad de indemnización recibirán del Consorcio de Seguros. Las ayudas directas para los comercios creadas por el Gobierno central y la Generalitat ascienden hasta 10.000 euros cada una. A esto, se le añaden 8.000 euros si se es beneficiario de la ayuda del empresario Juan Roig. Más del 90% ha llegado ya a los solicitantes que la han pedido, pero muchos otros siguen en shock "por no saber por dónde tirar".

El comercio no sabe con qué cantidad de indemnización contarán para tomar la decisión de seguir con sus negocios o no, así lo explica Rafael Torres, presidente de la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana (Confecomerç). Una muestra de 74 expedientes de comercios señala que el 20% ha recibido un anticipo pero solo uno dispone de la valoración del Consorcio. Una de las razones por las que los afectados piden que no se les olvide.