Se cumplen tres meses después de que la DANA llegase a la Comunidad Valenciana. La riada se llevó por delante 288 vidas humanas y tres desaparecidos que todavía siguen buscando. En los inmuebles, más de 9.000 viviendas afectadas de los que 1.458 han quedado inhabitables y 305 serán demolidos total o parcialmente. En cuanto a los negocios, más de 5.000 locales acabaron destrozados y 3.500 no han podido abrir todavía, según informa Manu Reyes y Lydia Cruz.

La DANA destrozó alrededor de 120.000 vehículos y 266 localidades, de las cuales, 28 se encuentran todavía en nivel dos de emergencia. Es decir, siguen necesitando apoyo externo para recuperarse como Paiporta, Torrent, Alfafar o Chiva.

Los efectivos de la UME siguen barriendo algunos parajes, ayudados por perros especializados, para buscar a los desaparecidos. Hoy, tres meses después, sus familiares pueden solicitar la declaración de fallecimiento. A partir de ahora, Hacienda se pondrá en contacto con ellos para el pago de las indemnizaciones.

La situación de muchas familias todavía no ha mejorado después de tres meses. Las huellas de la riada siguen visibles y queda mucho por hacer. El puente de Picanya es un símbolo de la reconstrucción que nos recuerda que hay vida después de la tragedia. Las calles de Massanassa eran intransitables y, pese a que ya no hay lodo, se ven las fachadas caídas y el recuerdo de los que ya no están.

"Los que hemos perdido a familiares no se olvida", reconoce Carmen

Pepica perdió su hogar arrasado por el agua. Su hijo intentaba contener el agua en la puerta la noche del 29 de octubre y ella gritaba espantada. Su nieta revive aquella noche en el mismo lugar: "Se me ponen los pelos de punta cuando veo las imágenes. No ha venido nadie en tres meses. Solo han venido voluntarios y un día que vinieron los militares. Da mucha rabia". Sus vecinos salvaron vidas arriesgando las suyas con sábanas por los balcones. "Se me pone la piel de gallina y lloro pero siento alegría porque te das cuenta de que lo que buscabas era salvar las dos vidas y lo consigues", reconocía Esteban, un vecino que salvó a dos personas.

Muchos negocios se perdieron y otros volverán. "Han pasado casi tres meses y tienes que dar la vuelta al pueblo para ver cómo estamos", lamentó una vecina. "Los que hemos perdido a familiares no se olvida. La culpa fue de ellos, pero que no se nos olvide", dijo Carmen. Tres meses después, queda mucho o casi todo por hacer y, con dolor, los vecinos piden lo mismo: que esto no se olvide.