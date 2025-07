First Dates 28 JUL 2025 - 23:00h.

Juana, tras abroncar a Juan, su cita: “Me he sentido como que estaba todavía reeducando como profesora”

Un soltero alucina con Teresita, la creadora del ‘electro dance sensual’, en ‘First Dates’: “No la he visto en mi vida, es una friki total”

Compartir







Juana, 72 años, y Juan, 77, llegaban a ‘First Dates’ dispuestos a encontrar el amor, una persona con la que compartir el resto de sus días. Al verse, en la primera impresión, no coincidieron.

Él iba buscando una mujer que le hiciese ‘Tilín’ y Juana se lo hizo. A ella, sin embargo, no le gustó su estilo. “El look lo he visto un poco antiguo, porque como ves, yo también soy moderna y a mí me gusta alguien también más de sport, más funcional, menos clásico”, decía Juana.

Y una de las cosas, además, que buscaba Juana en un hombre era la educación, era algo a lo que le daba mucha importancia: “Exijo sobre todo que sea muy educado. Vale que sea un hombre correcto, que sepa tratar a una mujer, porque a mí lo que me gusta es que lo que me tengan que decir me lo digan con educación, que me lo digan con buenos modales para que yo no, no tenga que sufrir”.

Piropos para las camareras de ‘First dates’

En lo que si coincidieron los dos solteros fue en elogiar a los camareros de ‘First Dates’. “Me alegro de veros chicas, sois la host***, si yo fuera pintor serías mis musas”, le decía Juan a las gemelas antes de sentarse en la mesa para cenar con Juana. “Qué guapa eres chica, mira que te he visto veces por la tele, pero al natural eres más guapa todavía”, le decía ella a Laura Boado.

Juana llama la atención a Juan por su trato a las camareras

Precisamente, uno de los inconvenientes que surgió en la cita entre Juan y Juana, tuvo que ver con los camareros y la educación, eso que exigía Juana a su futura pareja.

Y es que, la soltera tuvo que llamar la atención a su cita por las formas en las que se estaba dirigiendo a las camareras para pedirles un poco de vino. “Pero no se lo digas enfadado, no se lo digas enfadado. Se le ha podido olvidar porque tienes que tener en cuenta que no nos atienden solo a nosotros. Tienes que ser paciente”.

“Me he sentido como que estaba todavía reeducando como profesora y que estaba un poco reeducando a esa persona, aunque él es mayor, pero, bueno, un poco como si le estuviera explicando un poquito así de forma muy sutil, pues la norma es un poquito de educación”, decía Juana visiblemente disgustada ante la cámara de ‘First Dates’.