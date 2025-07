First Dates 28 JUL 2025 - 22:35h.

Teresita vuelve al restaurante del amor y no convence a su cita, que no se cree su trayectoria artística

Un soltero de 'First Dates' despierta la curiosidad de su cita al mostrarle su modificación corporal: "¿Es incómodo besar?"

Compartir







Teresita, la creadora del ‘electro dance sensual’ y destacada, según cuenta, en otras muchas facetas artísticas, volvía a ‘First Dates’ en busca del amor después de no haber tenido mucha suerte en sus anteriores citas.

Nada más llegar al restaurante, y antes de conocer a su cita, Teresita recordaba su faceta artística, famosa a nivel mundial:

“Compongo, canto, bailo, he hecho series, cine, de todo, a nivel mundial. Desde que salté a la fama en 2008, en 2012 y toda esa época, que fue el boom. Yo digo siempre que ‘La loba’ de Shakira y ‘Malamente’ de Rosalía, yo soy la mami, la mami. Soy la mami de la loba y de malamente. Yo soy la creadora del electro dance sensual”.

Teresita conoce a su cita

Tras la presentación, la soltera esperaba a su cita en la mesa. Poco tardaba Teresita en contarle a Juan toda su trayectoria artística:

“Yo soy una persona sociable y agradable. Los artistas, pues, nos damos a conocer al mundo, ¿no? He hecho series, luego también películas en cine, y luego yo salté a la fama, a lo bestia, he sido líder mundial dos veces, con canciones mías propias. Soy un animal de escenario, nací bailando”.

Juan, su cita, alucinaba al escuchar a Teresita, que no paraba de recordar lo artista que era durante toda la velada. Pero el soltero desconfiaba de su cita:

“No la he visto en la vida, a mí me ha parecido al estilo de la Tamara, del Paco Porras, de ese tipo de gente…Me ha parecido una friki total, una friki que solamente quiere darse importancia, que solamente habla de ella, y creo que le gusta dar mucho juego”.

“No tengo hijos, tengo fans”

Juan, el poco tiempo que le dejó hablar Teresita, le dio tiempo a contar a qué se dedicaba y que tenía un hijo. “Yo no tengo hijo, yo tengo fans. Claro, yo nunca he tenido hijos, pero tengo fans de todas las generaciones”, decía ella mientras su cita de ‘First Dates’ alucinaba.