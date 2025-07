Al preguntarle si tiene alguna cirugía estética realizada, la soltera pilla por sorpresa a su cita con su inesperada y elocuente respuesta

Una soltera confiesa a su cita sus operaciones estéticas: "¿Te importa que esté tan tuneada?"

Adrián, de 38 años, es un hombre desempleado al que le encanta la fiesta, sobre todo en este momento en el que se encuentra soltero ya que, cuando tiene una relación, es de esas personas que lo dejan de lado. “Me considero golfo pero, al fin y al cabo, soy buena persona”, confiesa en su momento a solas con la cámara. Se quedó sin trabajo hace unas tres semanas en el sector al que se dedicaba, la logística y al transporte, pero está disfrutando en el paro de su tiempo libre y de su hija de cinco años.

A lo largo de su vida ha tenido dos relaciones largas: una iniciada a sus 15 años y otra con quien tuvo a su niña. Se separaron después de siete años porque le pilló siéndole infiel: “Miércoles que yo me voy a tomarme un café a un chiringuito, me percato al darme la vuelta de que la estaba viendo ahí con ese muchacho”. Actualmente, no tiene prototipo de mujer pero sí le gustaría encontrar en ‘First Dates’ una persona que tuviese hijos también para poder hacer planes juntos y darle a su hija un hermanastro.

Su cita es María, una mujer de 34 años que considera que es muy difícil echarse pareja cuando tienes hijos. Por eso busca un hombre a su lado que también tenga pues así es más fácil que le comprenda. De Adrián le atrae sus tatuajes, sin embargo, no le gusta que sea “muy flaquito y muy bajito”. Cuando le comenta que se encuentra a día de hoy en el paro, a la soltera no le gusta esta información porque se niega a mantener a nadie, al igual que no quiere que le mantengan. El soltero, por su parte, le parece una mujer atractiva con unos ojos bonitos. En un momento dado, Carlos Sobera se acerca hasta ellos para llevarles hasta su mesa y así puedan tener su cita, la cual es rematada en el reservado donde viven este divertido momento.

La elocuente respuesta de la soltera sobre sus cirugías

Nada más llegar al reservado, donde vivirán su momento de la cita más íntimo, Adrián no duda en lanzar sin discreción una duda que le ha surgido en el momento en el que ha conocido a la soltera: "Bueno, ¿cirugías en tu cuerpo?". "¿Por qué?", responde automáticamente María. "No sé, me he preguntado. Te he visto ahí apretadita y te he visto guay, por eso te he preguntado", confiesa Adrián.

Lo que no se esperaba era la respuesta que ésta le iba a dar: "Son mías". "¿Cómo que son tuyas?", se pregunta su cita. "Son mías porque las he pagado yo", responde contundente la soltera.